»Čuti se, da imajo Tržačani radi športne dogodke«

Odbojkarska zvezdnica Sarah Luisa Fahr je ena od nosilk italijanske reprezentance, trenutne olimpijske in svetovne prvakinje, na klubski ravni pa igra pri Coneglianu, od koder se je v četrtek pripeljala v Trst na otvoritev novega fitnesa McFIT.

Kaj vam kot odbojkarici pomeni fitnes?

Zame kot profesionalno športnico je to seveda del vsakdanjika. Trening ni le priprava na tekmo, ampak je način, da gradim na svojem zaupanju, vzdržljivosti in fizični pripravljenosti. Trening v fitnesu je osnova za vse ostalo, to sem kot športnica razumela v teku let, mislim pa, da isto lahko velja tudi za druge ljudi, ki se s športom ukvarjajo samo ljubiteljsko, ne glede na starost. Po dolgem in napornem dnevu ti lahko trening v fitnesu polepša dan, saj te sprosti. Zato sem res počaščena, da so me izbrali za botro novega centra McFIT, ki deli te vrednote in jih širi med ljudmi. Vesela sem tudi, da sem spet v Trstu, mestu, v katerega sem se zaljubila.

V zadnjem času so vas odbojkarske obveznosti res že nekajkrat pripeljale v Trst. Mesto imate torej radi?

Ja, všeč mi je že zato, ker sem tudi sama odraščala ob morju in ga imam zelo rada. Tukaj sem dvakrat igrala z ekipo in lahko rečem, da je bilo vzdušje res dobro, čuti se, da imajo Tržačani radi take športne dogodke.

Zadnjič, ko ste bili v Trstu, ste s Coneglianom doživeli tako rekoč zgodovinski poraz v finalu za italijanski superpokal.

Mislim, da izraz »zgodovinski poraz« daje razumeti, kako pomembno je vse, kar smo dosegle pred tem: do zadnjega superpokala smo zmagovale turnir za turnirjem, tudi superpokal smo zmagale kar sedemkrat zapored. V Trstu je prišlo do spodrsljaja, ampak tak pač je šport, ne moreš vedno zmagati. Zagotovo ni šlo za našo najboljšo tekmo, vendar smo se na poraz dobro odzvale, se takoj spet posvetile treningu in se trudile razumeti, kaj je šlo narobe, da lahko zdaj gradimo in se še naprej izboljšujemo.