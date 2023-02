D-liga: Kontovel prevladal v zadnjih 10 minutah, Dom klonil

D-LIGA

Kontovel - Santos 75:56 (20:23, 40:41, 50:51)

Kontovel: N. Daneu 5 (0:1, 1:3, 1:1), Cicogna 7 (2:2, 1:4, 1:4), Pro 2 (-, 1:4, 0:1), Mattiassich 9 (-, 3:6, 1:4), S. Regent 5 (-, 1:1, 1:1), Doljak 0 (-, 0:1, 0:2), Starc 2 (-, 1:3, -), G. Regent 5 (1:3, 2:4, -), Raseni 2 (-, 1:1, -), A. Daneu 22 (3:5, 5:6, 3:5), Scocchi 10 (-, 2:5, 2:6). Trener Peric.

Z odlično igro v zadnji četrtini tako v obrambi kot v napadu je košarkarjem Kontovela uspelo streti odpor solidne ekipe Santosa in zmagati. Tržaški košarkarji so bili namreč skozi vse srečanje enakovredni gostiteljem, v prvih treh četrtinah so stalno rahlo vodili. Varovanci trenerja Perica so naposled svojo premoč uveljavili v zadnjih 10 minutah in z delno razliko 25:5 povsem nadigrali goste. Za novi točki in za ohranitev prvega mesta na lestvici je treba pohvaliti vse Kontovelove košarkarje, posebno pa Aleksandra Daneua za dvojni vojček (22 točk in 11 skokov) ter mladega Persija, ki je kot organizator strumno vodil svojo ekipo.

Pallacanestro TS - Dom 72:57 (19:16, 40:29, 61:48)

Dom: Cossaro 15 (5:8, 5:13, 0:1), Abrami 2 (1:1, -, -), Lazić11 (2:2, 3:8, 2:3), M. Zavadlav 9 (-, 0:3, 3:5), Zavadlav G. 2 (-, 1:5, 0:1), P. Devetta 1 (1:4, 0:3, -), Cej 4 (2:2, 1:2, -), Pahor 2 (-, 1:2, -), Ballandini 11 (3:3, 4:15, 0:2), nv. Demartin, Miklus in Menis. Trener: Grbac.

Dom ni ponovil predstave iz prvega dela in je moral tokrat priznati premoč tržaške ekipe, ki razpolaga z zelo širokom izborom igralcev. Goričani so bili v igri le v prvi četrtini. V tem delu so s prepričljivo predstavo tudi povedli 14:16, že pred koncem četrtine pa je Pallacanestro Trieste prevzel vodstvo, ki ga nato ni več izpustil iz rok. Vse do končnice so gostitelji ohranjali od deset do enajst točk prednosti, naskok pa še dodatno povišali čisto na koncu. Največ preglavic je Domu delala živahna in prodorna igra tržaških košarkarjev, ki so se izkazali predvsem z borbenostjo pod košem: igralci Doma jih v dvobojih niso uspeli zadržati, kar je gostiteljem omogočilo več priložnosti za nizanje košev.

Dom je s porazom dovolil, da so ga Tržačani prehiteli na lestvici. Pred tekmo sta imeli ekipi vsaka po 10 točk.