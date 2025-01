Dallas brez Dončića dosegel 26. zmago v sezoni

Košarkarji Dallas Mavericks so brez poškodovanega Luke Dončića ponoči v New Orleansu tesno s 137:136 premagali domače Pelicans in dosegli 26. zmago v sezoni, s katero so potrdili osmo mesto na zahodu. Pred 14 dnevi so dvoboj istih moštev s 119:116 dobili košarkarji New Orleansa.

Na tekmi je bil bržkone odločilen koš Daniela Gafforda 56 sekund pred koncem, ki je zadel za 135:125. Gostitelji so sicer uprizorili izjemno serijo, ekipa iz Teksasa pa je po prekrških potrebni dve točki dosegla iz prostih metov.

Prihodnjo tekmo bo Dallas igral v Detroitu, in sicer v soboto, kjer se bo pomeril z ekipo Detroit Pistons.