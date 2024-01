Dallas brez Dončića nadigral Portland

Košarkarji Dallas Mavericks so ponoči v severnoameriški ligi NBA na domačem parketu suvereno premagali Portland Trail Blazers s 139:103. Ob odsotnosti slovenskega asa in prvega zvezdnika ekipe Luke Dončića zaradi težav z gležnjem je tokrat najbolj blestel Kyrie Irving s 24 točkami, devetimi skoki in petimi podajami.

Dončića četrtič v sezoni ni bilo na igrišču, a ga tokrat Mavericksi vseeno niso pogrešali, saj so povsem nadigrali nasprotnika. Pred tem je slovenski zvezdnik enkrat preskočil tekmo zaradi rojstva hčerke, dvakrat pa, kot tudi sinoči, zaradi zdravstvenih razlogov. Vseeno so Mavericks prekinili črni niz (0-3), ko na parketu ni Dončića, zasedba iz Dallasa pa je še četrtič v sezoni premagala Portland.

Dallas je zdaj pri izkupičku 21 zmag in 15 porazov ter zaseda šesto mesto v zahodni konferenci, kjer so na vrhu Minnesota Timberwolves (25-9).