Dallas brez poškodovanega Dončića klonil pred Oklahomo

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA doživeli poraz proti Oklahoma City Thunder s 119:127. Slovenski as Luka Dončić ni igral zaradi poškodbe stegenske mišice, Dallas pa veliko informacij o tem za zdaj ni razkril. Trener Dallasa Jason Kidd je sicer pred tekmo ameriškim medijem na kratko dejal, da je bil pregled z magnetno resonanco »čist«. To pomeni, da Dončić ne bo dlje časa odsoten, a se bodo iz tekme v tekmo odločali, kdaj bo 25-letni Ljubljančan vnovič stopil na parket.

Dončić se je poškodoval ob zadnji zmagi Dallasa proti Golden State Warriors in parket zapustil po polovici zadnje četrtine. Tokrat je ostal v Dallasu (38-29), medtem ko se je njegovo moštvo odpravilo na zahtevno gostovanje k Thunder (46-20).

Dallas naslednja tekma čaka v nedeljo ob 20.30 po slovenskem času, ko bo v svoji dvorani gostil prvake lige NBA Denver Nuggets (46-20) z Nikolo Jokićem na čelu.