Dallas z 18 zabijanji in 34 Dončićevimi točkami odpravil Utah

Slovenski as Luka Dončić je v severnoameriški košarkarski ligi NBA prikazal novo zvezdniško predstavo. Ljubljančan je bil znova najboljši igralec na tekmi v American Airlines Centru, ko so košarkarji domače zasedbe Dallas Mavericks prikazali vrhunsko predstavo za zmago s 113:97 nad Utah Jazz. Košarkarji Dallasa so navdušili navijače s kar 18 zabijanji, kar je nov klubski rekord in hkrati največ zabijanj ene ekipe v Ligi NBA v zadnjih 20 letih, poroča spletni portal MMC RTV SLO.

Dallas se je z 41. zmago v sezoni in tretjo po vrsti zavihtel na šesto mesto v razvrstitvi zahodne konference, ki teksaški zasedbi zagotavlja neposredno uvrstitev v končnico in boj za prvaka. Dallas si razmerje zmag in porazov 41-29 deli z ekipo Phoenix Suns. Dončić je prispeval 34 točk, devet skokov in osem podaj.

Košarkarji Mavericks so tekmo končali tudi s 33 asistencami, kar je štiri manj od njihovega rekorda v sezoni, doseženega pri domači zmagi nad Jazz s 147:97 6. decembra.

Naslednjo tekmo bodo košarkarji Dallasa odigrali v torek zjutraj po srednjeevropskem času v gosteh. Tekmec bo znova ekipa Utah Jazz, ki je z razmerjem 29 zmag in 41 porazov 12. ekipa zahodne konference.