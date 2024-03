Dallas z odličnim Dončićem nadigral Chicago Bulls

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je nadaljeval niz trojnih dvojčkov v severnoameriški ligi NBA. Tokrat sicer ni presegel 30 točk, je pa ob zmagi svojih Dallas Mavericks pri Chicago Bulls s 127:92 dosegel 27 točk, 14 podaj in 12 skokov.

Dallas je s 37. zmago po 65 tekmah obdržal stik z ekipami, s katerimi se bori za neposredno uvrstitev v končnico, kamor pelje prvih šest mest v obeh konferencah.

Mavericks na zahodu še naprej zasedajo osmo mesto, pred njimi so peti New Orleans Pelicans (39-25), šesti Phoenix Suns (38-27) in sedmi Sacramento Kings (36-27), za njimi pa v igri za šesterico ostajajo še Los Angeles Lakers (36-30) in Golden State Warriors (34-30).