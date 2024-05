Visok poraz Doma, ki zdaj resno tvega izpad iz deželne divizije 1

Pallacanestro Trieste – Dom 79:50

Dom: Demartin 0, Abrami 13, Salvi 5, Miklus 0, M. Zavadlav 3, G. Zavadlav 8, Devetta 18, Devetak 2, Komic 0, Dreas 1. Trener: Graziani.

V predzadnji tekmi bronaste - B skupine deželne divizije 1 so košarkarji Doma utrpeli visok poraz proti ekipi Pallacanestro Trieste. Končni izid dvoboja v športni dvorani PalaTrieste je bil 79:50 v korist mlade domače peterke. S tem porazom so si Goričani močno otežili pot do obstanka v ligi. V zadnjem krogu mora namreč Dom premagati Roraigrande na domačem igrišču (v petek ob 21. uri v telovadnici Kulturnega doma) in upati na ugodne razplete z drugih igrišč. Mesto v ligi bi lahko ekipa trenerja Erika Grazianija izgubila ravno na račun ekipe Pallacanestro Trieste, ki ima sicer dve točki manj, a mora še nadoknaditi tekmo 5. kroga na domačem parketu proti vodilnemu Tricesimu. S furlanskim moštvom se bodo Tržačani v gosteh pomerili tudi v zadnjem krogu.