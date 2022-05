Danes Giro v Benečiji in Sloveniji

Kolesarska dirka po Italiji bo danes v 19. etapi še drugo leto zapovrstjo obiskala našo deželo in za nekaj kilometrov zavila na slovensko stran državne meje. Tam bo podobno kot v preteklem letu rožnata karavana doživela bučen sprejem, na dobrih 37 km dolg dogodek pa so se v dolini reke Soče občine Bovec, Kobarid in Tolmin temeljito pripravljale več mesecev. Tekmovalno letošnja, sicer že 105. izdaja italijanske pentlje iz slovenskega vidika ne predstavlja velikega razburjenja. Največja zvezdnika Tadej Pogačar in Primož Rogliča sta misli usmerila na dirko po Franciji, že po drugi etapi Gira pa je moral zaradi zloma zapestja odstopiti Jan Tratnik, ki se je zelo veselil nastopa v 19. etapi. Tako edini preostali Slovenec na dirki ostaja Domen Novak, ki opravlja vlogo pomočnika za svoja španska kapetana, Mikela Lando in Pella Bilbaa.

V dolini Soče so sicer pripravili ogromno spremljevalnega dogajanja v etapi, ki se bo začela ob Jadranskem morju v Marano Lagunareju in končala nad Čedadom pri svetišču Stara gora (Santuario di Castelmonte) po skupno 177 km in kar 3230 premaganih višinskih metrih.

Danes bo organiziran tudi avtobusni prevoz iz Kobarida in Bovca, vozovnice pa so na voljo prek povezave na spletni strani do zapolnjenih kapacitet. Pred mesecem dni so na tiskovni konferenci organizatorji sporočili, da bodo za obiskovalce pripravili posebne lokacije z dovolj parkirnimi prostori za avte in avtodome, je takrat za MMC dejal Vilijam Kvalić, direktor Zavoda za turizem Doline Soče.

Trasa slovenskega dela Gira je sicer že okrašena v rožnate barve, na voljo pa bodo tri večje navijaške cone, kjer si bo moč ogledati etapo prek velikih ekranov in uživati v bogatem spremljevalnem programu, in sicer Kobarid, Livek in Žaga. Na njih bo potekalo precej koncertov, tudi s Tanjo Žagar (Žaga), Zvito Feltno (Kobarid) in Zmelkoow (Livek), v Tolminu pa bo potekala zabava z DJ-jem.

Na Liveku bo kolesarje pozdravilo veliko rožnato kolo ob številnih zastavicah, ki bodo plapolale ob cesti na drogovih in pročeljih hiš. Za dodatno obarvanost navijačev bodo skrbele tudi majice in turistični artikli v informacijskih centrih v Kobaridu in Tolminu.