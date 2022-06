Danes v časopisu: priznanja zlati let 2022

Priznanja zlati let 2022 so letos le simbolična, v časopisnem formatu, a prav nič manj prestižna. Športno uredništvo Primorskega dnevnika se je po dveh letih pandemske športne krize, ko so skoraj vsa amaterska članska in mladinska prvenstva dejansko mirovala, odločilo, da spet imenuje najboljše športnice in športnice, ekipe, trenerje in druge, ki so se na katerikoli način izkazali v sezoni 2021/22.

Kdo je najboljši nogometaš, košarkar, odbojkar, odbojkarica, trener, ekipa, mladinska ekipa (in druga priznanja) boste lahko prebrali v današnji izdaji Primorskega dnevnika.