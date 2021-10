David Umek najboljši napadalec A3-lige

Tržačan David Umek, 23 let, je poleti iz A2-lige prestopil v nižjo A3-ligo, po treh krogih pa že opozoril nase. S Torinom, kjer nastopa, so po treh krogih sicer osvojili le zmago in so enajsti v beli skupini, tržaški korektor, ki je pri nas nazadnje nastopal za Slogo Tabor v B-ligi, pa je pokazal že svoje vrline v napadu. Prispeval je že po 25, 26 in 16 točk in vodi v razvrstitvi po doseženih točkah med vsemi napadalci A3-lige.

Lani je David Umek nastopal v A2-ligi pri Bergamu (z Jernejem Terpinom). Z ekipo je osvojil državni pokal in superpokal, izjalovilo pa se je v play-offu, četudi so redni del končali visoko na prvem mestu.

V A3-ligi nastopata v beli skupini tudi Sandi Persoglia pri vodilni Abba Pineto, Mitja Pahor pa je s Portomaggiorejem na desetem mestu. Oba goriška odbojkarja, nekdanja igralca Olympie, nastopata v standardni postavi, s tem da si je Persoglia zagotovil mesto po poškodbi blokerja Montanara. Na zadnji tekmi je svoje povedal s 13 točkami in najboljšo oceno v ekipi.