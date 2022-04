Derbi Olympii, Soča v play-outu, Zalet osvojil le dve točki

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Sloga Tabor Eutonia – Altura 3:0 (25:13, 25:15, 25:19)

Sloga Tabor: Buri 13, Gianeselli 5, Kante 7, Kosmina 10, Skilitsis 6, Sutter 8, Privileggi (L1) 1; Desanti (L2), Grassi nv, Castellani nv, Jerič nv, Riccobon nv, Stefani nv, Smeraldi 0. Trener: Manià.

Sloga Tabor Eutonia je odlično opravil svojo nalogo in gladko premagala tržaško Alturo, ki se ji je tudi na najboljši način oddolžil za poraz iz prvega dela prvenstva, obenem pa mestnega tekmeca tudi porinila na zadnje mesto na lestvici. Tekma je bila vseskozi povsem enosmerna. Slogaši so bili boljši v vseh elementih igre, še zlasti je bil prodoren blok, pa tudi povezava blok – obramba je bila zelo učinkovita. Nekaj več točk so gostje, pri katerih podaja izkušeni Paron, ki je igral tudi v višjih ligah, osvojili le v tretjem setu, ko so izkoristili trenutek nezbranosti v vrstah Sloge Tabor Eutonia, to pa je bilo tudi vse, kar jim je uspelo iztržiti. Trener Loris Manià: »Igrali smo dobro, delovalo je vse, skratka, igralci so naredili točno tisto, kar sem od njih pričakoval in želel.« Kaj pa načrti in pričakovanja za drugi del prvenstva? »Prva tekma nas čaka v sredo, 20. aprila. Želim si, da bi igrali tako učinkovito, kot v zadnjih tekmah. Zdaj se začenja v bistvu novo prvenstvo, v katerem štejejo samo zmage in upam, da jih bo čimveč!« (inka)

Olympia – Soča ZKB Lokanda Devetak 3:1 (25:23, 27:25, 22:25, 25:17)

Olympia: M. Komajnc 3, Terpin 18, Corsi 6, Cotič 10, Pavlović 13, S. Komjanc 9, Lupoli 1, Cobello 8, Černic 2. Trener: Makuc.

Soča: Devetak 19, Černic 7, Persoglia 5, Delle Case 3, Manfreda 15, Margherito L, Hlede nv. makuc 10, Venuti 2, Cotič 0. Trener: Battisti.

Po porazu proti Olympii bo Soča lovila obstanek v ligi v play-outu.

ŽENSKA C-LIGA

Blu team – Zalet ZKB 2:3 (25:21, 16:25, 23:25, 25:23, 5:15)

Zalet: Tienthieu 30, Ciuch 8, Winkler 9, Furlan 8, Misciali 16, Vattovaz 6, Lovriha (L), Stergonšek 4, Gruden 0, nv. Vidoni, Grilanc in Hussu. Trenerka: Ciocchi.

Zalet ZKB je predzadnjeuvrščeno ekipo tolažilne skupine premagal šele po petih nizih. Samo v zadnjem je sicer dokazal, kam sodi in zelo mlado ekipo pustil pri zgolj petih točkah. V ostalih nizih pa nikakor ni zaigral tako, kot zna. Igra je bila zelo medla, zmanjkala je zagirzenost in prava volja do zmage. Nasprotnice so to s pridom izkoristile in tako izsilile peti niz. »Sem kar jezna, saj nismo dokazali, kaj veljamo. V prvem nizu smo še vodili 10:4 in verjetno verjeli, da bomo brez napora odnesli vse tri točke, a smo se ušteli,« je po tekmi povedala trenerka Ciocchi.

Četudi je Zalet osvojil le dve točki, pa je v tolažilni skupini prevzel vodstvo, saj je Tarcento izgubil s 3:2.

ŽENSKA D-LIGA

Lestizza – Soča Lokanda Devetak ZKB 3:0 (25:18, 25:16, 25:20)

Soča: Cotič 5, Berzacola 2, Komic 9, Ferfoglia 4, Piva 10, Gruden 2, Menis 3, Soprani 2, Colja 3, Birri (L1), Flospergher (L2), Falzari 0, Scocco nv. Trener: Milocco.

Odbojkarice Soče proti Lestizzi niso bile dobro razpoložene. Tokrat so igrale pod svojimi sposobnostmi.

MOŠKA D-LIGA

Travesio – Naš prapor 3:2 (25:23, 23:25, 21:25, 25:21, 15:5)

Naš prapor: Bajt, Peršolja 8, Feri 10, Juren 24, M. Devetak 6, Medeot 15, Valentinčič (L), Devinar 1, Boškin, Sfiligoi 1, Bittesnich l2.