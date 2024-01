Derbi po treh nizih, Zalet ni več tretji

MOŠKA C-LIGA

SloVolley ZKB - Soča ZKB Lokanda Devetak 3:0 (26:16, 25:19, 25:16)

SloVolley: Jereb 3, Terpin 3, Antoni 3, Jerič 5, Giusto 15, Komjanc 9, Margarito (L1), Dessanti (L2), Kosmina 13, Castellani 1, Skilitsis 0, Riccobon in Buri nv. Trener: Peterlin.

Soča: T. Cotič 7, Hlede 1, Devetak 7, Makuc 4, Vižintin 5, Miklus 4, S. Cotič 0, Persoglia 0, A. Cotič 0, Antoni 0, Čavdek (L1), Venuto (L2), nv. Conte in N. Černic. Trener: Battisti.

V povratnem derbiju moške C-lige je SloVolley ZKB prepričljivo nadigral Sočo ZKB Lokanda Devetak in tako po 16. krogu ostaja še nepremagan. V vseh treh nizih je vodilna ekipa lige prikazala vse svoje vrline, vnovič je tudi dokazala, da ima tudi zelo konkurenčno klop, kar daje ekipi »realno moč«, kot je po tekmi povedal trener SloVolleya Ambrož Peterlin. V prvem nizu je igral Terpin, tekmo pa zaključil Kosmina, na servisu pa sta bila uspešna Castellani in Skilitsis.

Soča pa ni nastopila tako, kot na prvem derbiju, nastop ni bil niti na ravni tistega izpred tedna dni, ko so nadigrali Pordenone. »Danes smo igrali nezbrano in občasno tudi živčno, kar nas je privedlo do več napak. To je nasprotnik prav dobro izkoristil,« je ocenil trener Soče Lucio Battisti. Največ težav je imela Soča pri omejevanju zelo prodornega napada SloVolleya.

Če sta si bila prvi in tretji niz zelo podobna, saj si je SloVolley že na začetku priigral nekaj točk prednosti in vodstvo ohranil do konca, pa je bilo v drugem nizu bolj napeto. Vsaj prva polovica niza je bila borbena in tudi izenačena, saj je Soča vodila za točko vse do 12:13. V tem delu je bila igra dopadljiva: akcije so bile dolge z več obrambami, ekipi sta si bili enakovredni. A je od polovice niza dalje SloVolley pritisnil na plin in pokazal vso svojo raznolikost v napadu in obrambi. Tako je nadaljeval tudi v tretjem nizu. Nasploh je zelo malo grešil med igro, omeniti pa velja kar 16 zgrešenih servisov.

ŽENSKA C-LIGA

Spilimbergo - Zalet ZKB FerroJulia 3:0 (25:20, 25:19, 25:16)

Zalet: Gulich 3, Vattovaz 1, F. Misciali 12, I. Misciali 2, Vigini 10, Furlan 4, De Walderstein (L), Surian 3, Tromba 1, Stergonšek 1, nv. Vidoni in Winkler. Trener: Privileggi.

Zalet ZKB FerroJulia proti Spilimbergu ni ponovil predstave iz prve tekme. V spremenjeni postavi ni bil kos prodornejšemu nasprotniku. »Tokrat nismo igrali. Tudi pristop ni bil pravi. Najbolj izenačeno je bilo v tretjem nizu, ko smo vodili do polovice niza 13:15, nato pa je Spilimbergo ušel,« je opisal trener Nicholas Privileggi. V prvem in drugem nizu pa so nasprotnice hitro prevzele naskok in brez težav osvojile 25. točko.

Po porazu je Zalet padel na 4. mesto.

MOŠKA D-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach - Gradisca 0:3 (21:25, 16:25, 16:25)

Sloga Tabor: D. Manià 4, Segre 6, Tomsič 4, Golob 2, Kalc 1, Mesar 3, Vremec 6, Petarost (L1), Petrič (L2), nv. Opačič (L2), Mattana in Petrič. Trener: L. Manià.

ŽENSKA D-LIGA

Kontovel Zalet - Cordenons 3:2 (25:23, 20:25, 25:21, 19:25, 6:15)

Kontovel: Kovačič 18, Gruden 9, Ban 1, Grilanc 8, Kalin 5, Hussu 2, Ciuch 19, Bezin (L), Breganti 1, Skerk in Pertot nv. Trener: Calzi.

Brugnera - Mavrica Mucci 3:2 (25:18, 20:25, 26:28, 25:18, 15:11)

Mavrica: J. Tomsic 2, Contino 20, Mazzoli 5, Berzacola 3, Benedetti 9, Komic 12, E. Marangon 6, D’Amelio (L1), N. Tomsic (L2), nv. G. Marangon, Komjanc, Tognolli, Buna, Ferfoglia. Trener: Quarta.

Mavrica Mucci je iztržila točko Brugneri, ki zaseda mesto više na lestvici. Spomnimo, da je bilo na prvi tekmi klonila z 1:3. Štandreška dekleta so bila tokrat tudi blizu zmagi, potem ko so povedla z 2:1 v nizih.