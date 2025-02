Derbi Sokolu, dolinska telovadnica pokala po šivih

DEŽELNA DIVIZIJA 2, tržaška skupina

Breg SV Impianti – Sokol Franco 54:61 (14:16, 27:25, 41:40)

Košarkarji nabrežinskega Sokola Franco so tudi v povratnem slovenskem derbiju tržaške skupine deželne divizije 2 premagali dolinski Breg SV Impianti. Končni izid zelo izenačene tekme je bil 54:61. Kot je razvidno iz delnih izidov posameznih četrtin, je o zmagovalcu odločala zadnja četrtina, ki so jo gostje dobili z delnim izidom 21:13. Derbi je v telovadnico športnega centra Silvano Klabjan v Dolini privabila res veliko število gledalcev. Tribune so bile polne do zadnjega kotička. Obe ekipi sta glasno podpirali organizirani navijaški skupini, ki sta pripomogli, da je bil derbi še toliko bolj občuten.

DEŽELNA DIVIZIJA 2, goriška skupina

Monfalcone – Dom 48:71 (14:13, 24:33, 37:59)

Dom: Salvi 2, D. Abrami 8, Devetta 8. G. Zavadlav 14, Devetak 2, Vidani 3, Bernetič 7, P. Abrami 3, L. Pahor 2, Bressan 15, Calzavara 0, Čavdek 7. Trener: Bonetti.

V 4. krogu povratnega dela deželne divizije 2 je Dom na gostovanju v Tržiču dosegel gladko zmago, saj je mlado in zelo solidno ekipo Monfalconeja premagal z 71:48. Domovi košarkarji so z 12. zmago v sezoni še dodatno utrdili prvo mesto v goriški skupini.

Po nekoliko bolj izenačenem prvem polčasu so se gostje v drugi polovici tekme razigrali. Tokrat je bil ključ Domove zmage predvsem čvrsta obramba, saj so domači košarkarji tekmo sklenili z le 48 doseženimi točkami. Tudi v napadu so Bonettijevi varovanci predvajali učinkovito igro. Najboljša strelca sta bila Samuele Bressan s 15 točkami in Gabrijel Zavadlav s 14. V naslednjem krogu bo Dom gostil krminsko Albo, ki je doslej edina ekipa, ki je v letošnji sezoni premagala vodilno goriško moštvo.