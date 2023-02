Derbi v Bazovici brez golov

NOGOMET

1. AMATERSKA LIGA

Zarja – Sovodnje 0:0

Zarja: Bagattin, Stocca Kralj, Čufar, N. Kalc, Racman, Miniussi (Matassi), N. Malalan, Luca Carli (Škabar), Simone Gosdan, Kočić, Di Donato (Reggente). Trener: Jurincich.

Sovodnje; Zanier, Falcone (Visintin), Simčič, Rijavec, Petejan, Ribolica, A. Juren (Tomsič), Čavdek, Semolič (Marassi), Klančič, M. Juren (Predan). Trener: Trangoni.

Slovenski derbi v Bazovici je bil slovenski v pravem pomenu besede: Zarja je namreč imela v začetni enajsterici osem slovensko govorečih nogometašev, ekipa iz Sovodenj pa kar deset. Tekma je bila dinamična, saj je domača ekipa izkala vse tri točke v boju za obstanek. Sovodnje so v nekoliko bolj mirnih vodah na sredini lestvice in so zaradi tega igrale bolj sproščeno. Najlepše priložnosti za gol so imeli domačini. Dvakrat je lepo branil vratar Anej Zanier. Enkrat pa je goste rešila prečka.

Mladost – Roianese 3:0 (0:0)

Strelca: 60. Ligia 11-m; 75. Scocchi, 91. Ligia

Mladost: Gon, Peric, Furlan, F. Mucci, Negrin (Milan), Bianco, Ligia, Petronio, Cuzzolin (Lavrenčič), Scocchi, Di Giorgio. Trener: R. Veneziano.

Doberdobska Mladost je doma osvojila dragoceno zmago za mesta, ki zagotavljajo miren obstanek v ligi. “Za zmago moram pohvaliti prav vso ekipo, saj smo nastopili v okrnjeni postavi. Nekateri so se morali prilagoditi drugačnim vlogam na igrišču. Tuj naj omenim Petronia, ki je po daljšem času neigranja zaradi poškodbe odlično opravil svojo nalogo. Toda vsi fantje so igrali zelo požrtvovalno,” je bil zadovoljen trener Mladosti Roberto Veneziano.

2. AMATERSKA LIGA

Breg – Montebello 1:0 (0:0)

Strelec: 52. Sabadin

Breg: Blasevich, Savino, S. Spinelli, Pllana, J. Čermelj, Frangini, Capraro (Calabrese), Udovicich, Abatangelo (Sabadin), S. Nigris (Marchio), Carbone. Trener: Quagliarello.

Z goplom Sabadina v uvodnem delu drugega polčasa je Breg tesno premagal trdoživi Montebello Don Bosco, ki se je v Dolini krčevito upiral. Breg je ustvaril še druge priložnosti za drugi gol, ob koncu tekme pa so domačini tvegali, da bi gostje zatresli mrežo.

Primorje – Opicina 0:6 (0:4)

Primorje: Pahor, Patti (Paoletti), Muccio Crasso, Di Gregorio, Fatigati (Canziani), Giampiccolo, Cipriani (Bari), Grego, Konstantin (Suppani), Poccecco, Saule (Trajković). Trener: Graziano.

Rdeč karton: 75. Muccio Crasso

Trener Primorja Nicola Graziano je bil po tekmi zelo razočaran, saj svoji nogometaši dejansko niso niti enkdrat nevarno streljali proti vratom Opicine.

CGS – Vesna 0:1 (0:1)

Strelec: 21. Cociani

Vesna: T. Košuta, Colja, Renar (Masia), Marturano, Cociani, J. Košuta (Vidoni), Ndiaye (K. Vidali), Marchesan, M. Vidali (Veronesi), Montebugnoli, Antonič. Trener: Daris.

Vesna se je iz svetoivanskega gostovanja vrnila z vsemi tremi točkami. Zmaga je bila zaslužena, saj je kriško moštvo imelo več priložnosti za zadetek. Edini gol na tekmi je padel sredi prvega polčasa, ko je v polno zadel Cociani.