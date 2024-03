Derbi v ženski D-ligi se je končal po treh nizih

ŽENSKA D-LIGA

Mavrica Mucci - Kontovel Zalet 0:3 (12:25, 21:25, 19:25)

Mavrica: Contino 9, Mazzoli 1, Berzacola 1, Tognolli 1, N. Volčič 7, Komic 9, J. Tomsic 0, N. Tomsic 0, D’Amelio (L1), Marangon (L2), nv. Benedetti, Komjanc. Trener: Quarta.

Kontovel: Kovačič 12, Gruden 5, Ban 2, Grilanc 4, Kalin 6, Skerk 6, Ciuch 11, Bezin (L), Pertot nv. Trener: Calzi.

Tudi drugi derbi ženske D-lige se je končal s 3:0 in z zmago Kontovela Zalet. Gostije so gladko zmagale v prvem nizu (predvsem po zaslugi blokov), v preostalih pa so jim domačinke vselej nudile boljši odpor. Tako v drugem kot v tretjem nizu je Mavrica Mucci prevzela vodstvo in vodila vse do polovice niza (v drugem tudi 10:4 in 12:7), a so v nadaljevanju izkušenejše igralke Kontovela izenačile, prevzele rahel naskok in ga zadržale do konca.

Obe ekipi bosta spet na igrišču že v soboto. Mavrica Mucci bo gostila pri vodilni Roveredani (20.30), Kontovel Zalet pa bo pri Briščikih ob 18.00 gostil tretjo silo prvenstva Stello Volley.