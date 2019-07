»Dirkali smo zelo konstantno«

Ustanovitelj in eden izmed članov dirkaške ekipe Andersen Racing je nekdanji Borov in Sokolov košarkar Andro Pertot. Sedemindvajsetletni Tržačan je v ekipo, ki je prevzela ime po njegovem vzdevku, povabil še trojico dirkačev, s katerimi se je že prvo leto uvrstil na finale SP v vzdržljivostnem kartingu v organizaciji zveze Sodi World Series (SWS).

Andro, dosegli ste zelo dobro 13. mesto in dejansko uresničili zastavljene cilje. Kakšni so občutki pa dirki?

Zelo smo so zadovoljni z rezultatom finalne dirke v Lignanu. Ponosen sem na to, kar smo s skupnimi močmi dosegli. Lepo je bilo že na sami paradi dirkačev in ekip pred dirko, saj sem se predstavil s slovensko zastavo.

Sredi dirke ste bili celo na 3. mestu. Je bila uvrstitev v prvo deseterico v dometu?

Mogoče bi se s kančkom sreče več lahko uvrstili med najboljših deset. Dirkali pa smo zelo konstantno in dokazali, da se lahko kosamo tudi z bolj izkušenimi in organiziranimi ekipami. Na tem finalu smo se naučili veliko stvari, tako da bomo lahko prihodnje leto še veliko bolj konkurenčni. Popraviti moramo le nekaj detajlov.