Do 31. januarja manj smučarskih tekem in brez najmlajših

Potem ko je deželna smučarska zveza pred dnevi objavila koledar tekem letošnje sezone za vse kategorije, so iz osrednje državne zveze opozorili, da bodo do 31. januarja v vseh deželah veljale določene omejitve. Predsednik Flavio Roda je v pismu zapisal, da bo za vsako starostno kategorijo dovoljeno do največ tri tekme v tem času: tri jih bodo sicer lahko organizirali samo za dečke/deklice in naraščajnike/ce, vsi ostali pa bodo lahko v tem času tekmovali le na dveh tekmah. Prav tako bo do 31. januarja mogoče v enem dnevu organizirati le eno tekmo, s čimer želi državna zveza predvsem omejiti zbiranja na smučiščih. Komaj objavljene koledarje v FJK bodo morali torej delno prilagoditi.

Vse do 31. januarja pa je državna zveza zamrznila vse (deželne) tekme za najmlajše, superbabyje in babyje.