Do koša vsi slovenski mušketirji (video)

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je v severnoameriški košarkarski ligi NBA s trojnim dvojčkom, dvajsetim v karieri, vodil Dallas Mavericks, ki je na gostovanju s 127:123 premagal Sacramento Kings. Dončić je za ta čas šesto ekipo zahodnega dela lige dosegel 25 točk, 17 podaj in 15 skokov in postal najmlajši igralec v zgodovini z vsaj 25 točkami, 15 podajami in 15 odbitimi žogami na tekmi. Dončič je s 17 asistencami postavil osebni rekord v ligi, prav tako z dvanajstim trojnim dvojčkom, s čemer vodi v celotni ligi.

Uspešni sta bili tudi ekipi preostalih Slovencev v NBA. Moštvo Miami Heat je doma premagalo San Antonio Spurs s 106:100, Goran Dragić je bil s 17 točkami in petimi podajami drugi strelec zmagovalcev, ki so se ponovno povzpeli na drugo mesto na vzhodnem delu lige in zaostaja le za Milwaukee Bucks, ki so s 36 zmagami na čelu NBA. Pri San Antonio Spurs Marco Belinelli se ni vpisal med strelce.

Denver Nuggets so na svojem igrišču ugnali Charlotte Hornets s 100:86, priložnost za igro je dobil tudi tretji Slovenc v NBA Vlatko Čančar in v dveh minutah za Denver dosegel dve točki ter napravil osebno napako. Denver je drugi v vzhodni konferenci.

Solidno predstavo je uprizoril tudi Danilo Gallinari, ki je 23 točkam dodal štiri skoke in tri podaje, njegov OKC Thunder pa je izgubil proti prvakom Toronto Raptors s 130:121.