Dobrodelno srečanje Tadeja Pogačarja z navijači

»To kolo je skoraj identično tistemu, ki ga je Pogačar vozil na Touru. Le kolesa so različna, saj ima Pogijevo cestno kolo sponzorska kolesa, ki mi jih nikakor ni uspelo najti.«

Peter je v sredo popoldne na Kongresnem trgu v Ljubljani ponosno razkazal svojo kreacijo. Strasten navijač Tadeja Pogačarja je iz Avstrije v Ljubljano prišel, da bi srečal svojega idola in ga prosil za podpis na ogrodju rumeno-črnega kolesa, ki ga je sam zgradil po vzoru tistega, s katerim je najboljši kolesar na svetu dirkal po Franciji. Kake pol ure kasneje so se mu njegove želje uresničile, na odru je lahko Pogiju le stisnil roko in dobil težko pričakovan podpis. Unikatno kolo je bilo tako popolno.

Okoli 4500 navijačev Tadeja Pogačarja se je v sredo popoldne zbralo na Kongresnem trgu sredi Ljubljane. Kolesarki as iz Klanca pri Komendi, kjer so pred tremi tedni pustošile katastrofalne poplave, je priredil dobrodelno srečanje z navijači.

Za vsak avtogram oziroma fotografijo z njimi je doniral 10 evrov, znesek pa prištel začetni donaciji v višini 10.000 evrov. Kot so sporočili iz Pogijeve ekipe, je kolesar oddal kar 1793 avtogramov in posnel 1214 fotografij in selfijev. Začetni znesek je tako potrojil in poplavljencem doniral 30.007 evrov. »Tudi v moji Komendi je pod vodo veliko spominov,« je povedal Pogačar in dodal, da si je želel dobrodelnost združiti z interakcijo z navijači. Ker ga že več časa ni bilo v Sloveniji, si je zaželel srečanja z domačimi oboževalci. »Imam natrenirano roko, da bo šlo čim hitreje,« se je še pošalil in stopil na oder, pod katerim je že trepetala množica. Kolona je segala vse do filharmonije na drugem koncu trga.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.