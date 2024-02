Dogodek svetovnega kova

Trst bo v soboto, 17. februarja, in v nedeljo, 18. februarja, epicenter svetovne odbojkarske scene. Po mnenju trenerja Massima Barbolinija, rekorderja po številu pokalnih zmag pri ženskah (osvojil jih je osem), sodi zaključni turnir italijanskega ženskega pokala celo med najpomembnejše in najbolj kakovostne odbojkarske dogodke svetovnega kova. Ekipe udeleženke namreč res združujejo reprezentantke najtrofejnejših držav. Spektakel v PalaTrieste bo skratka zagotovljen. Jutri (sobota) se bosta v polfinalu ob 15.00 pomerila Conegliano in Chieri, ob 18.00 pa še Volley Milano in Scandicci. Zmagovalki bosta nato igrali finale v nedeljo ob 14.15. Pred tem bo ob 11.00 pokalni finale A2-lige med Perugio in Busto Arsiziem. Dogodek so danes predstavili v deželni palači ob prisotnosti predstavnikov javnih ustanov, zveze legavolleyfemminile, organizatorja Mastergroup ter trenerjev in kapetank udeleženih ekip.

