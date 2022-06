»Dokler bo Dončić, bodo konkurenčni«

Začnimo pri tekmi med Italijo in Slovenijo. Če bo Dončić igral, bo morda bil on najboljši igralec, ki bo nastopil v Trstu, potem ko je Michael Jordan igral na Čarboli leta 1985?

To je zelo delikatno vprašanje, ker vrhunski košarkarji so tudi v preteklosti že nastopili v Trstu. James Worthy je npr. tu igral kot gost, nekako kot Michael Jordan, ne smemo pa pozabiti na vse jugoslovanske igralce, ki so igrali v Trstu prvenstvene tekme, začenši s Tonijem Kukočem. Dončić pa je nedvomno svetovna klasa, tako da bi lahko bil po Michaelu Jordanu verjetno res najboljši igralec, ki bi kdaj prišel v Trst.

Kakšen je pomen take prijateljske tekme, na kateri ne bo nekaterih italijanskih košarkarjev, ki so komajda zaključili prvenstvo, kljub temu pa je edina prava preizkušnja pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo?

Glavna težava je v tem, da še vedno vlada prava zmešnjava pri organizaciji mednarodnih tekem reprezentanc in klubov. Spor med Fibo in ostalimi organizacijami, začenši z vodstvom evrolige, je privedel do izredno nelogičnega in polnega koledarja. Težave pa ne bodo rešili, saj je sezona vsekakor preveč natrpana. Sprijazniti se moramo s tem, da bo vse težje usklajevati tekme reprezentance s klubsko sezono. Potrebovali bi pravo prestrukturiranje celotne košarkarske aktivnosti, ki pa je ni na obzorju. Tovrstne košarkarske kvalifikacije so prava neumnost, saj reprezentance nastopajo večinoma brez svojih najboljših igralcev, ki so pravkar zaključili sezono in le čakajo, da gredo na morje. V nogometu je vse bistveno enostavneje, ker vsi najboljši nogometaši igrajo v Evropi, ukazuje pa Uefa, tako da je vse usklajeno okoli te krovne organizacije.

Proti Sloveniji bo Tržačan Gianmarco Pozzecco debitiral v vlogi selektorja Italije. Kaj menite o njem?

Res ne vem, kako se bo ta odločitev obnesla. Sicer mora biti dandanes selektor dober mornar, ki mora nekako pluti in krpati to, kar se krpati da. Reprezentanca nima namreč nikoli časa, da se dobro pripravi. Vseskozi nastopa v različnih postavah, tako da selektor ne more ustvariti prave skupine ali jedra ekipe. Trener mora torej biti dober psiholog, mora pa se znati ukvarjati z vsem tem, kar ni tehnično. Zmeniti se mora, ali bodo košarkarji prišli na priprave ali ne, koliko bodo oni igrali, imeti mora dobre stike z novinarji, podpirati ga mora javnost. V tem je bil Pozzeccov predhodnik Meo Sacchetti zelo sposoben, videli bomo, ali bo tudi Pozzeccu uspelo. Vsekakor je dandanes tehnično znanje pri vodenju katerekoli državne reprezentance le zadnja stvar, ki pride v poštev. Najboljši selektor je tisti, ki mu na najboljši način uspe omejiti škodo.

