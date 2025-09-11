Četrtek, 11 september 2025
Dolgih in pestrih 60 let Košarkarskega kluba Bor

Pomembno obletnico bodo obeležili jutri ob 19.30 na Stadionu 1. maja. Praznično pa je bilo že v torek, ko so predstavili publikacijo o delovanju društva in gostili svetovnega prvaka Aljošo Žorgo

Peter Verč |
Trst |
11. sep. 2025 | 11:01
    Odbornica KK Bor Nives Cossutta, Aljoša Žorga in Niko Stokelj na torkovi predstavitvi (FOTODAMJ@N)
    Na torkovi predstavitvi na Stadionu 1. maja (FOTODAMJ@N)
Košarkarski klub Bor bo jutri ob 19.30 v dvorani Bojana Pavletiča na Stadionu 1. maja obeležil svojih 60 let, praznično pa je bilo že v torek, ko so v veži pred malo telovadnico predstavili priložnostno publikacijo Bor 60 let košarke 1965–2025 Nika Stoklja in gostili košarkarskega svetovnega prvaka iz leta 1970 Aljošo Žorgo. Večera se je udeležil tudi trener z bogato bero naslovov Bogdan Tanjević.

Leta 1968 osvojil srebroŽorga je prehodil zanimivo življenje, saj je po uspešni košarkarski karieri – v kateri je med drugim v dresu jugoslovanske reprezentance osvojil tudi olimpijsko srebro leta 1968 – zasedel pomembne gospodarske položaje. Svoje življenje je sproščeno preletel v pogovoru z Nikom Stokljem. Z vprašanji in spomini pa je sodelovalo tudi občinstvo.

V dvojezični publikaciji Bor 60 let košarke 1965–2025 je strnjeno povzetih prvih 50 let KK Bor, podrobneje pa je prikazano delovanje kluba v zadnjih desetih sezonah.

