Domen Prevc v Engelbergu do pete zaporedne zmage

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc (330,2 točke) je pod goro Titlis slavil svojo peto zaporedno zmago v svetovnem pokalu. Prevc je napadal s tretjega mesta po prvi seriji, z daljavo dneva (142 m) v finalu pa je prišel do svoje skupno 13. posamične zmage v karieri.

Japonec Ryoyu Kobayashi, vodilni po polovici tekme, je na koncu v težavnih razmerah ostal brez stopničk. Drugo mesto je zasedel Nemec Felix Hoffmann, ki je za zmago zaostal za 3,8 točke, tretji je bil drugi po prvi seriji, Japonec Ren Nikaido (318,1 točke).

Prevc vodi tudi na skupni lestvici svetovnega pokala.

Od Slovencev sta v finalu nastopila le še Anže Lanišek (301,4), ki je zasedel deveto mesto, Timi Zajc (298) pa je napredoval na 11. mesto.

Brez finala je ostal Rok Oblak na 40. mestu, že v petkovih kvalifikacijah pa je obstal Lovro Kos.