Dom sklenil sezono s častnim porazom

Vallenoncello – Dom 64:59 (17:16, 35:29, 47:48)

Dom: Abrami 12 (3:4, 3:8, 1:5), Lazič 4 (0:2, 2:5, 0:4), Demartin 3 (-, 0:1, 1:2), G. Zavadlav 10 (3:4, 2:6, 1:6), Devetta 18 (0:1, 9:18, 0:1), Cej 12 (-, 6:7, 0:1), Menis 0 (-, 0:1, 0:1). Trener: Grbac.

Košarkarji Doma so s porazom na Pordenonskem sklenili nastope v letošnji sezoni. Proti Vallenoncellu so na drugi tekmi izgubili z 59:64 (prejšnji teden so na domačem igrišču klonili z 61:72) in zasedli 16. mesto na končni lestvici deželne D-lige.

Dom je tokrat zaigral v zelo okrnjeni postavi z le sedmimi razpoložljivimi igralci. Že dlje časa poškodovanima Salviju in Ballandiniju so se pred zadnjo tekmo pridružili še Cossaro (gripa), Matej Zavadlav (službene obveznosti) in mladi Luka Pahor, ki si je prejšnji teden na prvi tekmi poškodoval križno vez kolena. Goriški košarkarji so kljub vsemu sinoči zaigrali zelo solidno in se domačemu Vallenoncellu povsem enakovredno upirali do zadnjih minut tekme. Po treh četrtinah so celo vodili za točko (48:47), v končnici pa so bili domačini bolj prisebni in le ugnali utrujene goste.