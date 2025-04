Dom v polfinalu, poraz Kontovela

KOŠARKA

C-LIGA

BaskeTrieste – Kontovel ZKB 70:61 (14:21, 33:37, 49:46)

Kontovel: Terčon 4 (2:2, 0:2, 0:1), Škerl 17 (-, 4:9, 3:6), Mattiassich 6 (0:2, 3:9, -), Regent 5 (1:2, 2:5, -), Daneu 10 (-, 5:8, 0:5), Glavina 0, Pro 5 (1:2, 2:6, -), Persi 12 (6:7, 3:5, 0:2), Rosati nv, Scocchi 4 (1:2, 0:4, 1:3). Trener: Popovič.

Kontovel je v tržaški športni dvorani PalaRubini potegnil krajši konec proti ekipi BaskeTrieste. Gostje so vodili vse do zadnje četrtine, ko so domačini izkoristili padec zbranosti Popovičevih fantov.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Goriziana – Dom 72:81 (22:22, 33:46, 49:58)

Dom: Salvi 11 (6:6, 1:1, 1:6), Devetta 0 (-, 0:1, -), G. Devetak 4 (-, 2:3, -), Bernetič 16 (3:7, 5:10, 1:1), Bressan 3 (1:4, 1:8, 0:3), Čavdek 0, D. Abrami 15 (4:5, 4:5, 1:5), G. Zavadlav 14 (1:2, 5:12, 1:5), Vidani 8 (-, 1:1, 2:5), P. Abrami 5 (-, 1:1, 1:2), Calzavara 5 (0:2, 1:2, 1:1), M. Zavadlav 0 (-, 0:1, 0:1).

Goriški Dom je tudi na drugi četrtfinalni tekmi končnice po zelo izenačenem dvoboju premagal Goriziano in se tako uvrstil v polfinale. Zelo dobro so se tokrat izkazali Salvi, David Abrami in Ivan Bernetič.