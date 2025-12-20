V gozdu pod Katinaro se je poškodoval 23-letni kolesar

Gorski reševalci iz Trsta so ob 17. uri posredovali skupaj z reševalci službe za nujno medicinsko pomoč 118, zdravniškim avtomobilom in gasilci na območju Uščavca pod Katinaro, kjer se je na gozdni poti poškodoval 23-letni kolesar. Na pomoč na interventno telefonsko številko 112 je poklical drugi kolesar, ki je bil z njim. Kot je povedal, je preluknjal pnevmatiko in padel ter z glavo udaril ob tla. Udarec je bil občuten, ker ni nosil čelade. Reševalne ekipe so ga dosegle peš bodisi iz nižjih kot z višjih predelov. Na kraju so ga stabilizirali in ga naložili na posebno vzmetnico na nosila, nato so ga po spolzki blatni stezi prenesli do reševalnega vozila. Prepeljali so ga v katinarsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel pretres možganov.