Dom zanesljivo premagal Perteole in utrdil prvo mesto

DEŽELNA DIVIZIJA 2 (goriška skupina)

Dom – Perteole 63:52 (15:14, 30:23, 48:37)

Dom: Salvi 10, D. Abrami 5, Devetta 0, G. Zavadlav 15, Devetak 0, Vidani 11, Bernetič 7, P. Abrami 0, L. Pahor 0, Bressan 11, Calzavara 0, Čavdek 4. Trener: Bonetti.

Dom je na domačem igrišču zanesljivo premagal solidne Perteole s 63:52 in utrdil prvo mesto na lestvici goriške skupine deželne divizije 2. Izenačena je bila le prva četrtina, v kateri so domačini zaigrali nekoliko preveč živčno. Zaradi dvojne tehnične napake je bil izključen Devetak. V nadaljevanju pa so Bonettijevi varovanci prevzeli vajeti igre v svoje roke in si priigrali varno prednost. V drugem polčasu so Goričani suvereno ohranjali razliko in prišli do zanesljive zmage, že 14. v letošnji sezoni. V napadu so dobro igrali Salvi (10 točk), Vidani (11) in Bressan (11), najbolj razpoložen Domov košarkar pa je bil veteran Gabrijel Zavadlav, ki je v statistiko vpisal 15 točk, 16 skokov in kar 8 pridobljenih žog.

DEŽELNA DIVIZIJA 2 (tržaška skupina, zaostala tekma)

Baloncesto Triestino – Sokol Franco 62:52 (15:16, 31:30, 46:42)

Sokol: Gerin 3, Daneu 2, E. Malalan 5, Ušaj 5, Sossi 6, Sas. Zidaric 5, M. Malalan 3, E. Albanese 4, Raseni 4, Doljak 0, Gutty 6, Ferfolja 9. Trener: A. Albanese.