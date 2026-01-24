VREME
Smučarski poleti

Domen Prevc svetovni prvak v poletih

Slovenski smučarski skakalec je povsem deklasiral konkurenco

Urška Petaros |
Oberstdorf |
24. jan. 2026 | 18:07
    Domen Prevc svetovni prvak v poletih
    Domen Prevc v akciji (ANSA)
Dark Theme

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je osvojil naslov svetovnega prvaka v smučarskih poletih v Oberstdorfu. Tekmece je premagal za kar 59,5 točke. Na drugo mesto se je uvrstil Norvežan Marius Lindvik, tretji pa je bil Japonec Ren Nikaido. Domen Prevc je le po prvi seriji za las zaostajal za Lindvikom, od druge serije dalje pa je le še stopnjeval razliko od tekmecev.

Domen Prevc v tej sezoni ne pozna meja. V seštevku svetovnega pokala vodi za več kot 400 točk pred Rjojujem Kobajašijem, osvojil pa je tudi prestižnega zlatega orla na novoletni turneji.

