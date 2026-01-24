Domen Prevc svetovni prvak v poletih

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je osvojil naslov svetovnega prvaka v smučarskih poletih v Oberstdorfu. Tekmece je premagal za kar 59,5 točke. Na drugo mesto se je uvrstil Norvežan Marius Lindvik, tretji pa je bil Japonec Ren Nikaido. Domen Prevc je le po prvi seriji za las zaostajal za Lindvikom, od druge serije dalje pa je le še stopnjeval razliko od tekmecev.

Domen Prevc v tej sezoni ne pozna meja. V seštevku svetovnega pokala vodi za več kot 400 točk pred Rjojujem Kobajašijem, osvojil pa je tudi prestižnega zlatega orla na novoletni turneji.