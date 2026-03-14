Ljubljana 1495 dni med okupacijo in odporom

Med 6. aprilom 1941 in 9. majem 1945 je bila Ljubljana ujeta v primež druge svetovne vojne: 1495 dni. Ravno to število dni poudarja naslov razstave, ki so jo ob osemdeseti obletnici konca vojne odprli lani v Mestnem muzeju Ljubljana (MGML). Na ogled bo še do 12. aprila.

Razstava 1495 dni: Ljubljana med 2. svetovno vojno ponuja vpogled v ključne dogodke v obdobju 1941-1945, ki so zaznamovali zgodovino mesta. Skozi predmete, zgodbe in bogato fotografsko gradivo odstira različne plasti vojnega vsakdana ter razkriva, kako raznolike - in pogosto nasprotujoče si - so bile izkušnje Ljubljančanov v času okupacije.

Zgodba okupirane Ljubljane je predstavljena skozi sedem razstavnih sob, ki pred obiskovalca postavljajo avtentične predmete, fotografije, posnetke in osebne zgodbe meščanov iz časa italijanske in nemške okupacije. V sklepni sedmi sobi je video projekcija prihoda osvoboditeljev v Ljubljano maja 1945, obdana s fotografijami gozda.