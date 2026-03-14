Ilka Štuhec se poslavlja od belih strmin

Slovenska smučarska šampionka Ilka Štuhec je danes napovedala konec tekmovalne kariere. Dvakratna svetovna prvakinja v smuku je odločitev o koncu kariere sporočila na dogodku Downhilka na smučišču Peca. Štuhec bo nastopila še na finalu sezone svetovnega pokala na Norveškem. Priborila si je še zadnja nastopa na tekmah v smuku in superveleslalomu.

Smučišče na avstrijsko-slovenski meji je bilo v zadnjih letih pripravljalna baza specialistke za hitri disciplini, tako da ne preseneča, da je odločitev, da bo po koncu sezone svetovnega pokala 2025/26 končala tekmovalno pot, sporočila prav na Peci.

»Danes lahko potrdim, da bo finale svetovnega pokala na Norveškem zadnja postaja v moji smučarski karieri. Tudi na zadnjih dveh tekmah želim nastopiti tako, kot sem vedno - maksimalno pripravljeno in tekmovalno v iskanju najhitrejšega časa. Za vse ostalo bo dovolj časa po prihodnji nedelji,« je odločitev o koncu kariere sporočila v čustveni izjavi.