Alpsko smučanje

Ilka Štuhec se poslavlja od belih strmin

Nastopila bo še na finalu sezone svetovnega pokala na Norveškem

Spletno uredništvo -
STA |
Avstrijska Koroška |
14. mar. 2026 | 12:55
    Ilka Štuhec se poslavlja od belih strmin
    Ilka Štuhec danes na smučišču na Peci (LUŠT/FACEBOOK)
Slovenska smučarska šampionka Ilka Štuhec je danes napovedala konec tekmovalne kariere. Dvakratna svetovna prvakinja v smuku je odločitev o koncu kariere sporočila na dogodku Downhilka na smučišču Peca. Štuhec bo nastopila še na finalu sezone svetovnega pokala na Norveškem. Priborila si je še zadnja nastopa na tekmah v smuku in superveleslalomu.

Smučišče na avstrijsko-slovenski meji je bilo v zadnjih letih pripravljalna baza specialistke za hitri disciplini, tako da ne preseneča, da je odločitev, da bo po koncu sezone svetovnega pokala 2025/26 končala tekmovalno pot, sporočila prav na Peci.

»Danes lahko potrdim, da bo finale svetovnega pokala na Norveškem zadnja postaja v moji smučarski karieri. Tudi na zadnjih dveh tekmah želim nastopiti tako, kot sem vedno - maksimalno pripravljeno in tekmovalno v iskanju najhitrejšega časa. Za vse ostalo bo dovolj časa po prihodnji nedelji,« je odločitev o koncu kariere sporočila v čustveni izjavi.

