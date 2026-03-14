Avstrijka Scheib zmagala na veleslalomu v Areju in osvojila mali globus

Avstrijka Julia Scheib je zmagala na veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučark v Areju na Švedskem, kjer ni bilo slovenskih predstavnic. Scheib je še pred zadnjo tekmo na finalu sezone osvojila mali globus v seštevku discipline. Druga je bila Paula Moltzan iz ZDA s 35 stotinkami zaostanka, tretja pa Alice Robinson iz Nove Zelandije (+0,75).

Švicarka Camille Rast je vodila po prvi vožnji. Druga je bila Scheib z le stotinko zaostanka, tretja Moltzan, četrta pa Robinson.

Sedemindvajsetletna Scheib je tako slavila peto zmago v sezoni in že osvojila mali globus. To je prvi globus za Avstrijsko smučarsko zvezo v ženskem veleslalomu po desetih letih, odkar je slavila Eva-Maria Brem.

Domača favoritka Sara Hector je v prvi vožnji predzadnje tekme sezone v tej disciplini odstopila. V skupnem seštevku discipline je ostala tretja, 231 točk zaostaja za Scheib, Rast pa na drugem mestu 189 točk.

Za Nemko Emmo Aicher je bila na petem mestu Michaela Shiffrin iz ZDA. Slednja je tako ohranila skupno vodstvo v pokalu, ima 120 točk prednosti pred Aicher, Rast na tretjem mestu zaostaja za 223 točk.

Na 27. mestu je najboljša Slovenka Ilka Štuhec, ki se bo po tej sezoni poslovila od vrhunskega smučanja. Mariborčanka, dvakratna svetovna prvakinja v smuku, ima 893 točk zaostanka za Shiffrin.

Tekme v Areju, v nedeljo bo še slalom, so zadnja postojanka v svetovnem pokalu alpskih smučark pred finalom v Lillehammerju na Norveškem med 19. in 25. marcem.