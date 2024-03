Dončić in Irving odločilna za pomembno zmago Dallasa

Košarkarji Dallasa so v nedeljo po dramatični tekmi proti lanskim prvakom severnoameriške lige NBA, Denver Nuggets, prišli do pomembne zmage. S košem Kyrieja Irvinga v zadnji sekundi so v domači dvorani zmagali s 107:105, pri tem pa je veliko vlogo odigral slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je dosegel 37 točk. Petindvajsetletni Ljubljančan je 25 sekund pred koncem zadel met za tri točke in izid izenačil na 105:105.

Tudi sicer je slovenski as odigral dobro tekmo. Trojnega dvojčka tokrat ni dosegel, je pa v 40 minutah na igrišču v statistiko vpisal dvojnega s 37 točkami in desetimi skoki. Dodal je še tri asistence ter dve ukradeni žogi. Iz igre je zadel 12 od 27 metov, od tega 5 od 11 za tri točke.

Irving je dosegel 24 točk, tako Američan kot Slovenec pa sta zasenčila srbskega zvezdnika Denverja Nikolo Jokića. Ta je dosegel le 16 točk, zbral pa 11 skokov in sedem asistenc.

Dallas, ki se krčevito bori za uvrstitev v končnico, je tako prekinil niz petih zaporednih domačih porazov na medsebojnih tekmah, Denverju pa prizadejal šele drugi poraz na zadnjih 12 tekmah. Na lestvici je Dallas pridobil eno mesto in je sedmi z razmerjem zmag in porazov 39-29.