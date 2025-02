Dončić nove soigralce spodbujal s klopi

Košarkarji Los Angeles Lakers so med čakanjem na Luko Dončića - slovenski as je po predstavitvi nove soigralce spodbujal s klopi - na mestnem derbiju severnoameriške lige NBA visoko porazili Clippers s 122:97. Največ točk, 26, je k zmagi jezernikov prispeval veteran LeBron James, Rui Hachimura in Austin Reaves sta vsak dodala po 20 točk.

Lakers so si z zmago, svojo prvo v novi dvorani mestnih tekmecev Intuit Dome, izboljšali razmerje na 29-19 in zasedajo peto mesto na lestvici zahodne konference.

»Samo poskušamo dan za dnem, tekmo za tekmo igrati dobro košarko. Nocoj je bil še en takšen dan,« je po zmagi dejal James, ki je 26 točkam dodal še devet podaj in osem skokov, in dodal: »V tekmo so šli s pravo miselnostjo, imeli smo odličen načrt in ga tudi izpeljali.«

James in Dončić, ki je blizu vrnitve po poškodbi mišice, sta sedela drug poleg drugega in vmes sproščeno klepetala.

Naslednja tekma jezernike čaka že v četrtek, ko bodo v domači dvorani gostili kalifornijske tekmece Golden State Warriors.

Medtem pa je nekdanja Dončićeva ekipa Dallas Mavericks izgubila s 116:118 na gostovanju pri Philadelphia 76ers, pri katerih se je v moštvo vrnil Joel Embiid. Tudi dobra predstava s 34 točkami Kyrieja Irvinga ni bila dovolj za zmago teksaškega moštva.