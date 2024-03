Dončić popeljal Dallas do izjemno pomembne zmage v boju za končnico

Slovenski zvezdnik košarkarske lige NBA Luka Dončić je v dresu Dallas Mavericks pokazal novo izjemno predstavo. Dallas je Sacramento Kings visoko premagal s 132:96, pri čemer se je povzpel na šesto mesto zahodne konference. Čeprav je bil Slovenec vprašljiv za današnjo tekmo v Kaliforniji, je z 28 točkami popeljal teksaško ekipo do pete zaporedne zmage. Prispeval je še 11 skokov, šest podaj in tri ukradene žoge. Kyrie Irving je k zmagi teksaške ekipe dodal 24 točk in osem podaj, Tim Hardaway mlajši pa 22 točk s klopi.

Ekipi se bosta v petek v Sacramentu še enkrat pomerili med seboj.