Dončić popeljal Dallas do zmage na prvi tekmi finala zahodne konference

Košarkarji Dallas Mavericks so na prvi tekmi finala zahodnega dela severnoameriške lige NBA na gostovanju s 108:105 premagali Minnesoto Timberwolves. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je dosegel 33 točk, osem podaj in šest skokov, pri čemer je bil prvi igralec tekme. Kyrie Irving je za vodstvo v seriji dodal 30 točk, štiri podaje in pet skokov.

Pri domačih, ki so dve desetletji čakali na uvrstitev v finala konference, je bil najboljši strelec Jaden McDaniels s 24 točkami. Druga tekma bo prav tako v Minneapolisu ob 2.30 v noči na soboto po slovenskem času. Serija se bo nato preselila v Dallas, ki je pred dvema letoma že igral v finalu zahodnega dela lige, a so ga na petih tekmah izločili kasnejši prvaki Golden State Warriors.

Luka Dončić je medtem izvedel, da je bil že petič zaporedoma izbran v ekipo leta NBA. Glasovalo je 99 športnih novinarjev in komentatorjev, ki so izbirali 15 najboljših igralcev, razdeljenih v tri ekipe.