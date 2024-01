Dončić s 45 točkami popeljal Dallas do nove zmage

Ekipa Dallas Mavericks je v severnoameriški ligi NBA doma premagala Orlando Magic s 131:129. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je po rekordnem izkupičku 73 točk proti ekipi Atlanta Hawks tokrat prispeval bleščečih 45 točk, 15 podaj in devet skokov v 43 minutah igre.

Mavericks bodo naslednjo tekmo igrali v Minnesoti proti vodilni ekipi zahodnega dela in drugi v celotni ligi v noči na četrtek po slovenskem času. Timberwolves so pred dvobojem proti Dončićevi ekipo igrali v Oklahomi in v derbiju zahodnega dela po 24 menjavah v vodstvu ugnali tretje moštvo tega dela, City Thunder, s 107:101.