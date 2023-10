Luka Dončić, čigar prva tekma v letošnjem prvenstvu NBA je bila vprašljiva zaradi težav z mečno mišico, je sinoči prepričljivo popeljal Dallas do zmage v gosteh pri San Antoniu. Dallas je zmagal s 126:119, pri čemer je slovenski košarkarski as dosegel trojni dvojček. Prispeval je 33 točk, 13 skokov in deset podaj, ob čemer je ukradel dve žogi in dve izgubil.

Dallas je tako na najboljši način začel prvenstvo. V prihodnjem kolu bo pred domačimi navijači gostil Brooklyn.