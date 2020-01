Dončić sklenil sanjsko leto s porazom (video)

Košarkarji Dallasa so v severnoameriški košarkarski ligi NBA doživeli nov poraz. S 106:101 so izgubili na gostovanju v Oklahoma Cityju. Tega ni spremenila niti dobra igra mladega slovenskega košarkarskega bisera Luke Dončića, ki je za ekipo iz Teksasa dosegel 35 točk, 10 skokov in sedem podaj. Dončić je sicer zgrešil trojko za morebitno izenačenje pri izidu 104:101 šest sekund pred koncem tekme, pred tem pa je tudi izgubil žogo, po zaslugi katere je OKC povedel. Na nasprotni strani je kar šest igralcev doseglo dvomestno število košev. Najboljša strelca sta bila Danilo Gallinari in Nemec Dennis Schröder s po dvajsetimi točkami vsak, italijanski reprezentant pa je prispeval tudi tri skoke in dve podaji.

Na silvestrovo je igral tudi Vlatko Čančar, ki je na parketu sicer preživel slabi dve minuti, a je njegova statistika ostala prazna. Tekmo je izgubil tudi Čančarjev Denver Nuggets, ki je klonil proti Houston Rockets s 130:104. Zmage pa se je veselil Marco Belinelli (3 točke in podaja), saj je njegov San Antonio Spurs premagal Golden State Warriors s 117:113.