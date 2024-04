Visok poraz Juventine, Kras OK

NOGOMET

ELITNA LIGA

Pro Fagagna – Juventina 4:0 (2:0)

Strelca: 42. Domini (F), 45. Cassin (F), 72. Cassin (F), 87. Venuti (F)

Juventina: Gregoris, Furlani, Tuniz, Botter, Colavecchio, Russian, Tuan, Specogna, Lombardi, Piscopo, Bertoli. Trener: Bernardo.

Nogometaši Juventine so na pomembni tekmi za obstanek visoko izgubili proti Fagagni, zaradi česar se je položaj rdeče-belih na lestvici dodatno zakompliciral. Za njimi je sicer še nekaj ekip, a v prihodnjih krogih mora Juventina nujno zbrati še nekaj točk. V soboto bodo rdeče-beli v Štandrežu v goriškem derbiju gostili Pro Gorizio, ki je druga na lestvici.

PROMOCIJSKA LIGA

Kras Repen – Risanese 3:2 (2:0)

Strelci: 15. Pitacco, 34. Pitacco, 74. Codromaz (R), 75. Buzzai, 91. De Cecco (R)

Kras Repen: Manfren, De Lutti, Ferluga, Lukač, Dukić, Catera, Solaja (Tuiach), Buzzai (Pertot), Velikonja, Kuraj (Pagano), Pitacco (Paliaga). Trener: Kneževič.

Nogometaši Krasa so zanesljivo premagali zadnjeuvrščeni Risanese, ki pa se je boril do konca srečanja. Po dveh golih Pitacca so gostje v drugem polčasu zmanjšali zaostanek, Kras pa je hitro odgovoril z golom mladega Buzzaia (letnik 2006). Risanese je drugi gol zadel v sodnikovem dodatku. Ekipa repenskega društva pa ostaja druga na lestvici, saj je tudi tržiški UFM slavil zmago. Trieste Victory Academy, proti kateremu bo Kras igral v soboto v gosteh, je premagal s 5:3.

1. AMATERSKA LIGA

Roianese – Breg 2:2 (2:1)

Strelca za Breg: 6. Udovicich; 77. M. D’Alesio

Breg: Blasevich, Andreassi, S. Spinelli, Frangini, F. Spinelli, Udovicich, Carbone, Sancin (M. D’Alesio), Sabadin (Pavlidis), Delvecchio, Ceglie (Cermelj). Trener: Biloslavo.

Po izenačeni tekmi med ekipama sta se Roianese in Breg razšla pri neodločenem izidu. Tekma se je za goste začela spodbudno, saj so povedli že v 6. minuti s Sabadinom. Gostitelji pa so nato izkoristili dve napaki Bregove obambe in povedli z 2:1. V drugem polčasu so se Brežani podali v napad in si v 77. minuti priigrali enajstmetrovko, ki jo je Mauro D’Alesio tudi uspešno izvedel za končni 2:2. V prihodnjem krogu bo Breg igral v nedeljo derbi v Dolini proti doberdobski Mladosti.

2. AMATERSKA LIGA

Primorec 1966 – Bisiaca 0:0

Primorec: Pian, Giani, Sartoretto, Celardi (Touba), Bigah, Menozzi, Bagattin (Kaurin), Corte (Čubej), Sadik, Decli, Di Donato (Stojimirović).

Zarja – Campanelle 1:2 (1:2)

Strelec: 38. De Rio

Zarja: Gerdevich (Savi) Čufar, Stocca Kralj (Merkuza), Danes, Škabar, Matassi (Fabris), Racman, Lucchesi, Macor, De Rio, Formigoni. Trener: F. Lakoseljac.

Zarja, ki je nastopila v zelo okrnjeni postavi (poznala se je predvsem odsotnost Kočiča in Laknorija), si poraza ni zaslužila. Vseskozi je bila enakvredna gostom, ki so po prvem polčasu vodili z 2:1. Za bazovsko moštvo je zadel v polno De Rio. V drugem polčasu so gostitelji močno napadali, da bi vsaj iztrgali točko. Žal v napadu niso bili prisebni in so tako ostali praznih rok.V prihodnjem krogu čaka Zarjo v soboto derbi v Križu proti Vesni.

Pieris – Vesna 0:0

Vesna: Škerk, Colja, Likar, Giovannini, Vidoni, Purič, Pojani, Matuchina (K. Vidali), Košuta, Kerpan, Legiša (M. Vidali). Trener: Mozetič.

Aris San Polo – Primorje 1924 5:0