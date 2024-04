Športel s člani alpinističnega odseka SPDT

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil člane alpinističnega odseka Slovenskega planinskega društva Trst Boruta Bogateza, Jerneja Bufona in Sandija Slavca, ki so spregovorili o nedavni kolesarsko-alpinistični odpravi iz Trsta do vrha Triglava. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele nedeljske tekme namiznoteniških ekip AŠK Kras v ženski A2-ligi ter v moški B1-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa dragoceno domačo zmago nogometašev Krasa Repen v promocijski ligi ter slovenski derbi košarkarske deželne divizije 2 med nabrežinskim Sokolom in dolinskim Bregom. V rubriki Športna anekdotica je sodelovala Krasova namiznoteniška igralka Martina Milič.

