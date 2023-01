Dončić z izjemnim nastopom popeljal Dallas do zmage (video)

Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA v gosteh po dveh podaljških premagali Los Angeles Lakers s 119:115. Odočilen je bil tudi tokrat doprinos Luke Dončića, ki je dosegel trojni dvojček s 35 točkami, 14 skoki in 13 podajami. To je bil za 23-letnega vrhunskega slovenskega košarkarja že deseti trojni dvojček v sezoni, skupno pa še 56. v karieri.