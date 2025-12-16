»Kariero sem zaključil z zmago v Planici, kar je bila najlepša varianta«

Predstavil se je sproščeno in umirjeno. Njegovi odgovori so bili zreli. Presenečen in skoraj ganjen pa je bil, ko mu je občinstvo v petek zvečer v konferenčni dvorani Narodnega doma v Trstu, po krajši predstavitvi podpredsednice SPDT Jasmin Rudež, ploskalo skoraj dobro minuto. Peter Prevc se je na svojem (prvem) tržaškem gostovanju izkazal kot zelo suveren, pošten in prepričljiv sogovornik. Takega Prevca nismo bili vajeni s televizijskih ekranov, preko katerih je na novinarjeva vprašanja odgovarjal zelo rezko, skopo in jedrnato. »A to je bil del strategije,« je športni novinarki in odbornici SPDT Veroniki Sossa, ki je vodila pogovor z že nekdanjim legendarnim smučarskim skakalcem, zaupal 33-letni Kranjčan. Občinstvo je počilo v smeh. Voditeljica ga je seveda vprašala zakaj in odgovor je bil: »Ker so se tako intervjuji in izjave hitro zaključili. Vse to se mi je med tekmovalno kariero zdelo povsem odveč. Rabil sem mir in čas zase. Podobno se to dogaja z Japoncem Kobajašijem, ki je še bolj redkobeseden. Odgovarja pa samo v japonščini in ima ob sebi prevajalca. A ne zaradi tega, ker ne obvlada angleščine. Angleško govori čisto solidno. V japonščini odgovarja, da ga ne bi tuji novinarji veliko spraševali. Njegovi odgovori so da, ne, morda, ne vem ...« »Podobno sem takrat odgovarjal medijem tudi sam. A zdaj, danes, kot lahko sami slišite, je drugače, je poudaril Prevc, ki se je tekmovalno upokojil po zadnji zmagi v finalu svetovnega pokala v Planici marca leta 2024.

Od zadnjega skoka Peter se ni več podal na skakalnico, a, kot je namignil, »imam vedno pripravljeno opremo, tako da lahko grem na skakalnico prvič, ko mi to pride na misel (se zasmeje).« »A to zdaj mi ni prioriteta. Zdaj sem in še nekaj časa bom sprva mož in oče. Zahvaliti se moram svoji ženi, ki me je vsa ta leta stalno podpirala in skrbela za vse, kar se je doma dogajalo. Zdaj sem se tudi jaz bolj aktivno končno vključil v družinsko življenje,« je povedal Peter, ki je na vprašanje, ali razmišlja o trenerski poti, odgovoril: »Za zdaj sploh ne. Biti trener pomeni, da moraš biti na polno na razpolago ekipi, reprezentanci, skakalcem. To se pravi, da bi imel še manj časa za družino, kot sem ga imel med svojo tekmovalno kariero. Počakal bom, da prej otroka odrasteta in šele zatem bom pomislil, kako in kaj.«

»Razmišljal sem pet let ...«

Peter Prevc je o koncu tekmovalne kariere razmišljal vsaj pet let. »Naravna odločitev je bila, da bom nekega dne zaključil kariero doma v Planici. Tako se je tudi zgodilo in povrh tega še z zmago, kar je bilo optimalno oziroma najlepša in najbolj ganljiva varianta. Veliko časa sem tudi razmišljal o pesmi, ki bo spremljala mojo odločitev o zaključku tekmovalne poti. Ko sem nekega dne tekel po gozdu, mi je šinila v glavo italijanska pesem Con te partirò Andree Bocellija. In za to sem se nato odločil,« je povedal Prevc, ki je poudaril, da mu nihče ni težil pri odločitvi o športni upokojitvi. »Doma so mi vedno pravili, da naj sam presodim, kdaj bo čas za konec. In tako je tudi bilo.«

Prevčevi poseben fenomen

»Pa res je, družina Prevc smo svojevrsten fenomen. Poleg mene sta to še brat Domen in sestra Nika. Svoje pa je dal tudi brat Cene, ki je zdaj tudi uspešen podjetnik. Drugi športniki očitno čakajo, da se bomo čimprej vsi upokojili,« je malo za šalo malo zares povedal Peter, ki je na petkovem večeru dokazal, da ima tudi žilico humorja.