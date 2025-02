Dončić z zmago in trojnim dvojčkom proti svoji nekdanji ekipi

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je odigral prvo tekmo proti svojim nekdanjim delodajalcem. V dresu Los Angeles Lakers je ob zmagi s 107:99 proti ekipi Dallas Mavericks dosegel prvi trojni dvojček za novo ekipo z 19 točkami, 15 skoki in 12 podajami. Čeprav kot večina ekipe ni blestel pri metu iz igre, je zadel šest od 17 metov, od tega le enega od sedmih za tri točke, je dobro razigraval moštvo in sodeloval z ostalimi člani ekipe. Skupaj so storili dovolj za tesno zmago proti oslabljenemu Dallasu.

Dončić je skušal svoji nekdanji ekipi dokazati, da je storila napako, ko ga je poslala k »jezernikom«, a so se Mavericks dobro pripravili na Slovenca in ga velikokrat podvajali. Kljub temu se je na koncu bolj smejalo Ljubljančanu, ki bo v petek praznoval 26. rojstni dan.