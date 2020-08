Dr. Basaglia in šport

Pred štiridesetimi leti (točneje 29. avgusta 1980) je umrl oče sodobne psihiatrije, dr. Franco Basaglia. Na tega velikega vizionarja me veže spomin, ko smo pri Boru priredili prvi »Bor festival minibasketa«.Pri Borovi košarkarski sekciji smo si leta 1972 zamislili prireditev za najmlajše, ki bi ne bila zgolj športna, temveč tudi kulturna manifestacija. S tem smo želeli tudi utišati vse tiste »kulturnike«, ki so se od nas norčevali, da »znamo samo brcati ali pmplati žogo«. Poleg igranja minibasketa so se nastopajoča društva merila tudi v pisni nalogi, v risarskem »ex-tempore« in za najboljšo fotografijo s športno tematiko. Pobuda je naletela na nepričakovan medijski odziv, saj so o Festivalu poročali ne samo deželni, temveč tudi državni ter mediji v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji. V mali dvorani Stadiona 1. maja, kjer je potekala prireditev, se je trlo otrok in staršev. Prav vsi nastopajoči otroci so dobili v dar spominsko kolajno in vseh vrst sladkarij, šolskih pripomočkov ter drugih daril, ki so jih prispevala podjetja, trgovine in posamezniki iz Italije in tudi preko tedanje meje.V okviru Festivala je bila tudi okrogla miza na temo »Šport in mladina« s priznanimi psihologi in strokovnjaki s tega področja. Okroglo mizo, ki je potekala v dvorani Škamperle, je vodil naš tedanji novinar in pokrajinski odbornik Lucijan Volk. Na številna vprašanja zainteresiranih staršev pa so odgovarjali predavatelji dr. Fabiani, dr. Sedmak in dr. Debernardi. No, in ker je bil dr. Debernardi zaposlen v svetoivanski bolnišnici, smo morali vprašati primarija dr. Franca Basaglio za dovoljenje, da se njegov uslužbenec lahko udeleži okrogle mize.

