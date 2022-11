Dragićev Chicago in Čančarjev Denver zmagala

Košarkarji Chicago Bulls in Denver Nuggets so ponoči zabeležili zmagi v rednem delu severnoameriške lige NBA. Bulls so s 114:107 ugnali Utah Jazz, pri čemer je slovenski as Goran Dragić v dobrih 13 minutah dosegel sedem točk, Denver pa je bil s 129:113 boljši od Houston Rockets. Tokrat se Vlatko Čančar v 19 minutah na parketu ni vpisal med strelce. Po nekaj zelo dobrih predstavah Čančar tokrat ni prišel do izraza, čeprav je s klopi dobil izdatno minutažo. V 19:16 minute je zgrešil vse tri mete iz igre, v statistiko pa vpisal dva skoka, tri podaje in dve ukradeni žogi.

Ob 13. zmagi zlatih zrn to sezono sta blestela predvsem Nikola Jokić in Jamal Murray. Prvi je domači obračun proti Houstonu končal z 32 točkami, 12 skoki in osmimi podajami, drugi pa z 31 točkami. Oba sta iz igre zadela 11 od 17 metov.