Dragićevih 18 točk ni bilo dovolj

Slovenski košarkar Goran Dragić, ki v severnoameriški ligi NBA letos igra pri ekipi Chicago Bulls, je na gostovanju v Kanadi proti svojem nekdanjem klubu Toronto Raptors izenačil strelski rekord sezone, kar pa vseeno ni bilo dovolj za zmago. Toronto Raptors so zmagali s 113:104, pri čemer je Goran Dragić za Chicago dosegel 18 točk in izenačil strelski rekord sezone. Ob tem je dodal še po dva skoka in podaji, izgubil pa je tudi dve žogi.

Ekipi se bosta zdaj takoj pomerili še enkrat; v noči na torek po srednjeevropskem času bo Toronto gostoval v Chicagu.