Drugi poraz Sesljana, derbi Primorju 1924

NOGOMET
PROMOCIJSKA LIGA
Corva – Sistiana Sesljan 1:0 (0:0)
Sistiana Sesljan: Grubizza, Simeoni, Benussi (Greco), Disnan, E. Colja, Sedmak, M. Crosato (Interlandi), Kerpan, D. Colja, Francioli (Volaš), Clemente (Tomasetig). Trener: Motta.
POKAL 1. AMATERSKE LIGE
Sovodnje – Manzanese 0:2
Strelca: L. Beltrame, P. Beltrame 11-m
POKAL 2. AL
Mossa – Zarja 2:2 (1:1)
Strelca: Spreafico in Tawgui
POKAL 3. AL
Primorje 1924 – Primorec 3:2 (1:1)
Strelci: 30. Balbi, 47. Succi; 49. F. Kaurin, 80 Succi, 94. Petković
Primorje: Paulich, Spanghero (F. Kaurin), Rovina (Celardi), Bertagni (Petrucco), Miniussi, Di Gregorio, Canziani, Babic (Petković), Balbi (Mbengue), Alessi-Verni, Durić. Trener: Issich.
Primorec: Leban, Čufar, Persico, Furlan (Cassa), Stocca Kralj, Matassi (Moscolin) Žerjal (Čubej), Succi, Pischianz, Savi, Ciffarelli (Improta).