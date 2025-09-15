Ponedeljek, 15 september 2025
Športna nedelja

Drugi poraz Sesljana, derbi Primorju 1924

V 2 krogu promocijske lige in v pokalih 1., 2., in 3. AL

Jan Grgič |
FJK |
14. sep. 2025 | 19:23
    Drugi poraz Sesljana, derbi Primorju 1924
    Primorje 1924 je zmagalo oba pokalna derbija, po Vesni so premagali še Primorec (FOTODAMJ@N)
NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA

Corva – Sistiana Sesljan 1:0 (0:0)

Sistiana Sesljan: Grubizza, Simeoni, Benussi (Greco), Disnan, E. Colja, Sedmak, M. Crosato (Interlandi), Kerpan, D. Colja, Francioli (Volaš), Clemente (Tomasetig). Trener: Motta.

POKAL 1. AMATERSKE LIGE

Sovodnje – Manzanese 0:2

Strelca: L. Beltrame, P. Beltrame 11-m

POKAL 2. AL

Mossa – Zarja 2:2 (1:1)

Strelca: Spreafico in Tawgui

POKAL 3. AL

Primorje 1924 – Primorec 3:2 (1:1)

Strelci: 30. Balbi, 47. Succi; 49. F. Kaurin, 80 Succi, 94. Petković

Primorje: Paulich, Spanghero (F. Kaurin), Rovina (Celardi), Bertagni (Petrucco), Miniussi, Di Gregorio, Canziani, Babic (Petković), Balbi (Mbengue), Alessi-Verni, Durić. Trener: Issich.

Primorec: Leban, Čufar, Persico, Furlan (Cassa), Stocca Kralj, Matassi (Moscolin) Žerjal (Čubej), Succi, Pischianz, Savi, Ciffarelli (Improta).

