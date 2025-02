Duplantis bo skočil čez goriško mejo

V sklopu Evropske prestolnice kulture GO! 2025 bodo julija na Trgu Evrope / Transalpina potekal odmeven športni dogodek. Organizirali bodo atletsko tekmovanje v skoku s palico, na katero bodo povabili najboljše atlete na svetu, med temi svetovnega rekorderja - Šveda Armanda Duplantisa - ter Grka Emmanouila Karalisa, slovensko atletinjo Tino Šutej in italijansko skakalko Eliso Molinarolo.

Tekmovanje, ki je bilo vključeno v koledar mednarodne atletske federacije in bo zato imelo tudi športni pomen, organizira društvo Atletica Gorizia, deželni podpredsednik in odbornik za šport in kulturo Mario Anzil pa je danes sporočil, da je Dežela FJK sprejela sporazum z deželnim Conijem za organizacijo tekme, ki jo bo financirala s 150.000 evri.

Tekmovanje bodo predvajali tudi po televiziji Rai in drugih tujih televizijskih mrežah.