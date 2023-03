Dva neodločena izida

NOGOMET

ELITNA LIGA

Sistiana Sesljan – Kras Repen 1:1 (0:0)

Strelca: 56. Disnan, 70. Paliaga 11-m

Sistiana Sesljan: Cantamessa, Francioli (Schiavon), Tomasetig (Madotto), Loggia, Pelengić, Zlatič, L. Crosato, Disnan, Dussi (E. Colja), Gotter (Ghersetti), D. Colja. Trener: Godeas.

Kras Repen: Umari, Taucer (Sancin), Degrassi, Dekovic (Cattara), Dukić, Rajčević, Raugna (Autiero), Perić, Paliaga, Kocman (Racanelli), Debenjak (Pitacco). Trener: Božič.

Pred okrog sto gledalci sta si si moštvi slovenskih klubov v elitni ligi porazdelili izkupiček. Prvi polčas ni bil zanimiv in tudi priložnosti za gol je bilo bolj malo. Tekma se je razživela v drugem polčasu po golu Disnana. Takrat so se prebudili gostje, ki so v 70. minuti uspeli izsiliti najstrožjo kazen s Paliago. Slednji je bil tudi natančen z bele pike. V zadnjem delu srečanja sta obe ekipi iskali še drugi gol, a rezultat se do konca ni več spremenil. Trener Sistiane Sesljana je po tekmi komentiral, da so bili domali nogometaši predvsem v drugem polčasu utrujeni. Predsednik Krasa Goran Kocman pa je športno priznal, da je bila delitev točk tokrat povsem pravična. Kras bo v nedeljo gostil Pro Fagagno. Sistiano Sesljan pa čaka najdaljše gostovanje. V Vajontu bodo igrali proti ekipi Maniago Vajont.

San Luigi – Juventina 2:2 (0:1)

Strelci: 35. Celcer, 60. Giovannini 11-m (SL), 61. Piscopo 11-m, 65. Ianezic (SL)

Juventina: Gregoris, Furlani, Celcer, Cuca, De Cecco, Racca, Colonna Romano, Piscopo (Garić), Selva (Martinović), Hoti, Goz (Kerpan). Trener: Bernardo.

S pomembno točko v boju za obstanek se je iz Trsta vrnila domov Juventina, ki je tako prekinila dolgo serijo sedmih zaporednih zmag San Luigija. Gostje so igrali z zelo okrnjeno postavo, saj je imel trener Sante Bernardo na razpolago le petnajst nogometašev, od katerih tri poškodovane, ki so vseeno stisnili zobe in stoili na igrišče. Štandreški rdeče-beli so povedli po lepo izvedenem prostem strelu Uroša Celcerja. V drugem polčasu sta v dveh minutah padli dve enajstmetrovki, ki resnici na ljubo, bi ju sodnik lahko ne dosodil. Po prvi so bili uspešni gostitelji, drugo pa je uspešno izvedel Marco Piscopo. Juventina je spet vodila, a že štiri minute kasneje je bil izid 2:2. V zadnjih petnajstih minutah je San Luigi nekdanjega trenerja Vesne Luigina Sandrina jurišal na osmo zaporedno zmago. V obrambna vrsta Juventine je odbila vse napade. V nedeljo čaka Juventino izjemno pomembna tekma v boju za obstanek. V Štandrež bo prišel Forum Julii.